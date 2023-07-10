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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر يضرب دولة جديدة

زلزال
زلزال

كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر في إيسلندا، دون وقوع أضرار.

ومن ناحية أخرى، أفادت مصادر صحفية، أمس الأحد، بوقوع زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين.

وفي وقت سابق من أمس، ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل جزر سليمان.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا، وعلى بعد 114 كيلومترا شمال غرب مدينة جيزو.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.

 

 

إصابات بشرية المنطقة الحدودية جزر سليمان جراء الزلزال

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