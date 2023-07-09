أول تعليق من وزير النقل على واقعة جزار المونوريل

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على واقعة جزار المونوريل، التي حدثت خلال الفترة الماضية، وأثارت جدلا كبيرا في مصر.

وقال كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي”: إنها قلة خبرة، وربما كان الجزار مبسوطا بما فعل"، لافتا إلى أنه لم يثقب العامود، ولكن تم تغريمه؛ حتى لا يصير هذا السلوك عُرفا بين الناس".

وأشار وزير النقل، إلى أنه تم الشروع في عمل نماذج لمشروعات الإعلانات في المونوريل.

ومن ناحة أخرى، أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن محطة قطار الصعيد، تشمل 6 خطوط سكة حديد، مشيرا إلى أنها عبارة عن رؤية حضارية عصرية، ستُحيي المنطقة بالكامل؛ لأنها مشروع تنموي كبير، والافتتاح مقرر أن يكون بعد 6 أسابيع، والمحطة ستحصل على أفضل تصميم هندسي في 2023.