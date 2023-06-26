قريبًا على الدائري| الأتوبيس الترددي يعمل في هذا الموعد.. والميكروباص ممنوع

اقتربت وزارة النقل من تشغيل الاتوبيس الترددى الجديد على الطريق الدائرى، ليكون وسيلة حضارية تعمل بالكهرباء لأول مرة بمصر، حيث تم الانتهاء من نسبة كبيرة من الأشغال الخاصة بالأتوبيس الترددي.

يأتي الاتوبيس الترددي ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري لتطوير الطريق الدائرى ومنع العشوائية التى يسببها الميكروباص على الطريق ومنع التحميل العشوائى على الطريق.

ما هو الاتوبيس الترددي؟

يربط الأتوبيس الترددي الطريق الدائري بمحور المشير، كما يربط بينهما وبين مونوريل العاصمة الإدارية، وبذلك يُصبح الطريق الدائري 6 حارات للسيارات الملاكي، وحارة داخلية مخصصة للاتوبيسات BRT «الأتوبيس الترددي الجديد»، في كلا الاتجاهين، ماعدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي به 8 حارات في كل اتجاه.

تبلغ عدد محطات الاتوبيس الترددي 49 محطة، والذى يسير بنفس مسار الخط الخامس للمترو الذى تم الغاء تنفيذه ليكون بديلا له، ويتم تصنيع الاتوبيس ليسع 70 راكب، كما انه مكيف الهواء ويحتوي علي واي فاي و USP لشحن الهواتف، وكذلك شاشات داخلية ومقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، وأماكن للحقائب.

كما أنه مراقب بالكاميرات من الداخل، ومدعم بكاميرات من الخلف لتسهيل الرجوع للخلف، بالإضافة إلى وجود منفذين للشحن السريع.

ومن المقرر منع توقف الميكروباص أعلي الطريق الدائرى ومنع تحميله من الطريق، مع إنشاء طريق للخدمه على جانبى الطريق الدائرى - أسفل الطريق - بعرض 10 متر فى الاتجاه الواحد، مع تشغيل الاتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائرى.

ما هو خط سير الأتوبيس الترددي؟

يتكون خط سير الأتوبيس الترددي من 57 محطة بدء من محطة المشير طنطاوي مرورًا بعدة محطات هامة، ومن تلك المحطات:

1-محطة كايرو فيستيفال سيتي

2-طريق السويس

3-عدلي منصور

4-غرب الرشاح

5-مصرف بلبيس

6-مسطرد

7-إسكندرية الزراعي

8-الوراق

9-تحيا مصر

10-مترو إمبابة

11-أحمد عرابي

12-أرض اللواء

13-محور 26 يوليو

14-مصر للطيران

15-الزهراء

16-تقاطع الأتوستراد

17-نادي الصيد

18-البارون

19-محور الشهيد

20-مدخل التجمع

21-كارفور المعادي

22-الهضبة الوسطى

موعد تشغيل الاتوبيس الترددي

من المقرر أن يتم تشغيل وإتاحة الأتوبيس الترددي الجديد، على الطريق الدائري، أمام جمهور الركاب خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد تطوير الطريق.

حيث يتم تنفيذ 49 محطة مرتبطة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات.