أستاذ طرق: الأتوبيس الترددي سيكون بديلا عن الميكروباص على الطريق الدائري

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق بجامعة عين شمس، أن أتوبيسات النقل السريع، أو الأتوبيس الترددي ستكون بديلا عن الميكروباصات على الطريق الدائري.

وأضاف حسن المهدي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الأتوبيس الترددي سيكون له مسار مخصص على الطريق الترددي، حيث سيكون له حارة مخصصة في منتصف الطريق الدائري، فضلا عن وجود محطات محددة له.

الأتوبيس الترددي عن الأرض سيكون أعلى من الاتوبيسات العادية



وأشار أستاذ الطرق بجامعة عين شمس إلى أن ارتفاع الأتوبيس الترددي عن الأرض سيكون أعلى من الاتوبيسات العادية، مساره سيكون في الطريق الدائري فقط، لافتا إلى أن وجود الميكروباص على الطريق الدائري لم يعد مناسبا بعد حركة التوسعات، سيكون دور الميكروباص توصيل الركاب إلى محطات الأتوبيس الترددي.