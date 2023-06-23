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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي الذكي.. غلق نفق طريق الواحات

الاتوبيس الترددى
الاتوبيس الترددى

تتولى الإدارة العامة لمرور الجيزة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدنى الخاص بكوبرى الأتوبيس الترددى الذكى (B.R.T) تحديداً أعلى نفق طريق الواحات دائرى مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات فى الإتجاه القادم من مدينتى (دريم- الفردوس) إتجاه طريق الفيوم، ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى مما يستلزم الغلق الكلى لنفق الواحات صباح يوم السبت الموافق 24/6/2023 من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً.

وإجراء بعض التحويلات على النحو التالى:

- القادم من مناطق دريم والفردوس ويرغب بالسير إتجاه الطريق الدائرى يستكمل السير بطريق الواحات أعلى النفق حتى فتحة الدوران الثانية الكائنة بعد نفق طريق الواحات.

- الدوران والعودة مرة أخرى بطريق الواحات وإستكمال السير وصولاً حتى مطلع الطريق الدائرى.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الأتوبيس الترددي الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية الطريق الدائرى الغلق الكلي خدمات المرور

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