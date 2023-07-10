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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كامل الوزير: إنفاق 2 تريليون جنيه على قطاع النقل خلال 9 سنوان أمر منطقي

صدى البلد

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن إنقاق  2 تريليون جنيه على قطاع النقل خلال 9 سنوان أمر منطقي في ظل ما تم إنجازه.

وكشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد، أنه توجه أمس السبت إلى العريش بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح المشروعات القومية الجاري إنشاؤها وأن نزع الملكية يكون للنفع العام وخدمة المواطنين.

وأردف أن هناك مطالبات واقعية منطقية لأهالي العريش وأبدوا ارتياحهم من اللقاء وأعربوا عن أملهم لو تم تقديمه، لافتا إلى أن أهالي العريش اعترضوا على لفظ تعويض اجتماعي واقترح عليهم تحويله لبدل سكن يشمل قيمة الأرض والمبنى التي يتم نزعها.

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