كامل الوزير يكشف عن ميوله الكروية ..ويكشف حقيقة زيادة اسعار وسائل النقل

ناقش الفريق كامل الوزير خلال مداخلة مطولة مع الإعلامي احمد موسى، العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم ابرزها في السطور التالية:

بتوجيهات من الرئيس.. كامل الوزير يكشف تفاصيل زيارته للعريش

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه توجه اليوم إلى العريش بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوضيح المشروعات القومية الجاري إنشاؤها وأن نزع الملكية يكون للنفع العام وخدمة المواطنين.

وتابع الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يضار أي مواطن في العريش من مشروعات التطوير، مؤكدا أنه تم إنشاء أضخم ميناء محوري في العريش.

كامل الوزير: تكلفة ميناء العريش تقترب من 5 مليارات جنيه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تكلفة ميناء العريش تقترب من 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه أبلغ أهالي العريش بكل توجيهات الرئيس الرئيس السيسي بأنهم سيحصلوا على التعويضات التي ترضيهم من أعمال التنمية التي تجرى في العريش بشأن الموانئ والسكة الحديد.

وكشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد، أنه توجه اليوم إلى العريش بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح المشروعات القومية الجاري إنشاؤها وأن نزع الملكية يكون للنفع العام وخدمة المواطنين.

وأردف أن هناك مطالبات واقعية منطقية لأهالي العريش وأبدوا ارتياحهم من اللقاء وأعربوا عن أملهم لو تم تقديمه، لافتا إلى أن أهالي العريش اعترضوا على لفظ تعويض اجتماعي واقترح عليهم تحويله لبدل سكن يشمل قيمة الأرض والمبنى التي يتم نزعها.

كامل الوزير: إنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق خلال 9 سنوات

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه لا يوجد تنمية تمت في أي دولة حول العالم دون البداية بالبنية الأساسية من كهرباء واتصالات ومرافق وغيرها.

كامل الوزير: عوائد تجارة الترانزيت تتجاوز دخل السياحة ونستهدف الوصول لـ 40 مليون حاوية

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن التقارير الدولية أشادت بما تتخذه مصر لإدخال عملة صعبة من تجارة الترانزيت، مشددا على أن التقارير أكدت أن دخل هذه التجارة سيكون أكثر من دخل السياحة، قائلا:«تم تكليفي بدراسة عن الموضوع من قبل الرئيس السيسي وتم عرضه وثبت أن الكلام صحيح».

أضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقارير الدولية أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة، لافتا إلى أن تجارة الترانزيت في مصر قد تحقق 20 مليار دولار سنويا.

وتابع كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أن تجارة الترانزيت غير المباشر تحقق عوائد مالية كبيرة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سيفتتح الأرصفة في ميناء الدخيلة قريبا.

أول تعليق من وزير النقل على واقعة جزار المونوريل

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على واقعة جزار المونوريل، التي حدثت خلال الفترة الماضية، وأثارت جدلا كبيرا في مصر.

وقال كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي”: إنها قلة خبرة، وربما كان الجزار مبسوطا بما فعل"، لافتا إلى أنه لم يثقب العامود، ولكن تم تغريمه؛ حتى لا يصير هذا السلوك عُرفا بين الناس".

وأشار وزير النقل، إلى أنه تم الشروع في عمل نماذج لمشروعات الإعلانات في المونوريل.

كامل الوزير يكشف موعد افتتاح محطة قطار صعيد مصر ببشتيل

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن محطة قطار الصعيد تشمل 6 خطوط سكة حديد، مشيرا إلى أنها عبارة عن رؤية حضارية عصرية وتحيي المنطقة بالكامل؛ لأنها مشروع تنموي كبير والافتتاح مقرر أن يكون بعد 6 أسابيع والمحطة سوف تحصل على أفضل تصميم هندسي في 2023.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتكييف عربات الدرجة الثالثة لخدمة المواطن البسيط.

كامل الوزير يزف بشرى لجمهور الأهلي على الهواء| إيه الحكاية؟

مازح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، قائلا: “عملنا محطة مترو في الزمالك”؛ ليرد عليه الأخير: "عشان اللي عاوز الزمالك؛ يروح، واللي عاوز الأهلي؛ يروح".

ورد كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "عشان خاطر جمهور الأهلي، هفكر في عمل محطة مترو في الجزيرة".

هنلبس فانلة الزمالك بمدرجات الأهلي.. كامل الوزير يفاجئ أحمد موسى على الهواء

اقترح الفريق كامل الوزير وزير النقل، على الإعلامي أحمد موسى، مشاهدة مباراة القمة من الاستاد، والجلوس في مدرجات النادي الأهلي معا، قائلا: «عشان خاطرك هنقعد في مدرجات الأهلي.. بس هنلبس فانلة الزمالك».

وتابع الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، قائلا:«والله العظيم أنا لوكنت رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لكنت أخذت المجلس كله وروحت النادي الأهلي عشان نقدم التهنئة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا، هي دي الروح اللى لازم تكون موجودة في مصر».

كامل الوزير لـ أحمد موسى: تعالى نروح ماتش القمة بـ تي شيرت الزمالك

تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن مباراة القمة المقبلة بين فريقي الأهلي والزمالك بالدوري المصري، قائلا: «عايزين الأيام الحلوة بين الناديين ترجع تاني، زي أيام حسن حلمي وصالح سليم».



وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنا أحب النادي الأهلي ولا أخفي زملكاويتي، وبشجع الأهلي ضد أي فريق من بره، وده اللى لازم يرجع تاني، وكمان أنا هفكر أعمل محطة مترو في الجزيرة علشان خاطر الأهلوية».

كامل الوزير: لو كنت رئيس الزمالك لأخذت المجلس كله وقدمنا التهئنة للأهلي

أبدى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، استياءه الشديد من التعصب الأعمى في الرياضة، قائلا:«فين الأيام الجميلة لحسن حلمي وصالح سليم والعلاقة بين القطبين الأهلي والزمالك».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد،قائلا:«والله العظيم أنا لوكنت رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لكنت أخذت المجلس كله ورحت النادي الأهلي علشان نقدم التهنئة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا، هي دي الروح اللى لازم تكون موجودة في مصر».



حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو أو القطارات ..وزير النقل يجيب

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون تنافسيا، ولن يزيد عما كان يتحمله المواطن خلال استقلاله الميكروباصات، موضحا أنه لم يتم تحديد سعر الأتوبيس الترددي إلى الآن، ويتم دراسة الموقف.

ونفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي " والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" ما تردد عن زيادة بأسعار تذاكر المترو أو القطارات".