كامل الوزير يزف بشرى لجمهور الأهلي على الهواء| إيه الحكاية؟

مازح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، قائلا: “عملنا محطة مترو في الزمالك”؛ ليرد عليه الأخير: "عشان اللي عاوز الزمالك؛ يروح، واللي عاوز الأهلي؛ يروح".

ورد كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "عشان خاطر جمهور الأهلي، هفكر في عمل محطة مترو في الجزيرة".

وأضاف كامل الوزير، موجها حديثه للإعلامي أحمد موسى،: "إيه رأيك نروح مباراة الأهلي والزمالك القادمة، ونشجع كلنا بروح رياضية، والأفضل يكسب"، ليرد الأخير: "والله أنا جاهز، يلا بينا نحضر المباراة سوا".