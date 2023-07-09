كامل الوزير: عوائد تجارة الترانزيت تتجاوز دخل السياحة ونستهدف الوصول لـ 40 مليون حاوية

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن التقارير الدولية أشادت بما تتخذه مصر لإدخال عملة صعبة من تجارة الترانزيت، مشددا على أن التقارير أكدت أن دخل هذه التجارة سيكون أكثر من دخل السياحة، قائلا:«تم تكليفي بدراسة عن الموضوع من قبل الرئيس السيسي وتم عرضه وثبت أن الكلام صحيح».

أضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقارير الدولية أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة، لافتا إلى أن تجارة الترانزيت في مصر قد تحقق 20 مليار دولار سنويا.

وتابع كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أن تجارة الترانزيت غير المباشر تحقق عوائد مالية كبيرة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سيفتتح الأرصفة في ميناء الدخيلة قريبا.

وأوضح أن المستهدف 40 مليون حاوية بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن 3.5 مليون حاوية زيادة في العام بقيمة 7 ملايين دولار، وهناك حرص من الدولة المصرية على جذب المستثمرين في مشروعات الموانئ.

وشدد وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن محطة الحاويات تحقق تشغيل عمالة وضرائب كعائد اقتصادي للدولة.