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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتوجيهات من الرئيس.. كامل الوزير يكشف تفاصيل زيارته للعريش

كامل الوزير
كامل الوزير

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه توجه اليوم إلى العريش بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوضيح المشروعات القومية الجاري إنشاؤها وأن نزع الملكية يكون للنفع العام وخدمة المواطنين.

وتابع الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يضار أي مواطن في العريش من مشروعات التطوير، مؤكدا أنه تم إنشاء أضخم ميناء محوري في العريش.

ولفت وزير النقل، إلى أنه يتم إنشاء 500 كيلو خطوط سكك حديدية بسيناء في إطار خطة التنمية الجارية هناك.

وأردف أن هناك مطالبات واقعية منطقية لأهالي العريش وأبدوا ارتياحهم من اللقاء وأعربوا عن أملهم لو تم تقديمه، لافتا إلى أن أهالي العريش اعترضوا على لفظ تعويض اجتماعي واقترح عليهم تحويله لبدل سكن يشمل قيمة الأرض والمبانى التي يتم نزعها.

واختتم حديثه مؤكدا أن الرئيس السيسي أمر بعدم وقوع ظلم على أهالي العريش وتحقيق مطالبهم لأنهم تحملوا الكثير، ولا مانع من إرضائهم حتى لو تطلب ذلك تقديم 100 مليون جنيه زيادة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق كامل الوزير وزير النقل الفريق كامل الوزير الرئيس السيسي 100 مليون جنيه

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