كامل الوزير يكشف موعد افتتاح محطة قطار صعيد مصر ببشتيل

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن محطة قطار الصعيد تشمل 6 خطوط سكة حديد، مشيرا إلى أنها عبارة عن رؤية حضارية عصرية وتحيي المنطقة بالكامل؛ لأنها مشروع تنموي كبير والافتتاح مقرر أن يكون بعد 6 أسابيع والمحطة سوف تحصل على أفضل تصميم هندسي في 2023.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتكييف عربات الدرجة الثالثة لخدمة المواطن البسيط.

وأضاف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن قطارات الدرجة الثالثة المكيفة كان لا يوجد بها عربة بوفيه، ولذلك تم التعاقد على 50 عربة بوفيه لتوزيعها على القطارات.

وفي تعليقه على واقعة جزار المونوريل، قال كامل الوزير إنها قلة خبرة وربما كان الجزار مبسوط بالعامود، لافتا إلى أنه لم يخرم العامود ولكن تم تغريمه حتى لا يصير هذا السلوك عُرف بين الناس، ولذا تم الشروع في عمل نماذج لمشروعات الإعلانات في المونوريل.