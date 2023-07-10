كامل الوزير: لو كنت رئيس الزمالك لأخذت المجلس كله وقدمنا التهئنة للأهلي

أبدى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، استياءه الشديد من التعصب الأعمى في الرياضة، قائلا:«فين الأيام الجميلة لحسن حلمي وصالح سليم والعلاقة بين القطبين الأهلي والزمالك».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد،قائلا:«والله العظيم أنا لوكنت رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لكنت أخذت المجلس كله ورحت النادي الأهلي علشان نقدم التهنئة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا، هي دي الروح اللى لازم تكون موجودة في مصر».

وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن يحب النادي الأهلي وجماهيره ولا يخفي زملكاويته، مبينا أنه يتمنى أن يعود الزمن الجميل وأيام حسن حلمي وصالح سليم من جديد.



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيكون هناك تفكير في إنشاء محطة مترو بالجزيرة من أجل الجماهير الأهلوية.