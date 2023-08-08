دراسة.. سبب صادم للإصابة بانتفاخ الدماغ

أثارت دراسة حديثة إلى أن كثرة تناول الأطعمة الغنية بالدهون يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بانتفاخ جزء حيوي من الدماغ لديك وذلك لتفقدك الشعور بالشبع.

وقد استخدم علماء بجامعة كامبريدج بعض فحوصات الرأس ليكتشفوا أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن قد تكون لديهم منطقة تحت المهاد وهي حلقة الوصل بين كلا من الجهاز العصبي الذاتي والإفرازي وذلك من خلال الغدة النخامية والتي تعد بحجم حبة البازلاء فقط ولكنها تعد أساسية للتحكم في الشهية والقيام بإرسال بعض إشارات للشعور بالامتلاء قد تمنعك من تناول الطعام.

قالت مؤلفة الدراسة : "إن تناول أحدى النظم الغذائية الغنية بالدهون قد يتسبب في التهاب مركز التحكم في الشهية لديك ، وذلك بمرور الوقت، ليغير من قدرتنا على معرفة متى يمكنا أن نتناول ما يكفي، و كيفية معالجة الجسم لارتفاع سكر الدم، مما قد يؤدي بنا إلى زيادة الوزن.