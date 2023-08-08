نائبة: صناعة أول سيارة كهربائية خطوة مهمة ولابد من تجهيز البنية التحتية اللازمة

ثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ما جاء بشأن تفاصيل عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع مع شركاء الصناعة "شركتا متجر وايجبت سات اوتو"، وذلك ضمن برنامج "نقل وتطوير المنتجات وتعميق التصنيع المحلي" والذي أطلقته الأكاديمية في فبراير الماضي بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وطالبت "متى"، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بضرورة عمل بنية تحتية فى توفير محطات شحن والتوسيع فيها، كما قاموا بتوسيعها سابقا فى السيارات التى تعمل بالغاز، وتوفير محطات الشحن فى جميع الطرق .

وشددت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان على ضرورة البدء أولا فى توفير قطع الغيار ومجسم السيارات التى ستصبح عليها، مشيرة إلى أننا بإمكاننا صنع الزجاج الخاصة بالسيارات من الرمال الموجودة بدلا من تصديره للخارج.

كان قد كشف رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر عن تفاصيل عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع مع شركاء الصناعة "شركتا متجر وايجبت سات اوتو"، وذلك ضمن برنامج "نقل وتطوير المنتجات وتعميق التصنيع المحلي" والذي أطلقته الأكاديمية في فبراير الماضي بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس الأكاديمية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر بعد 9 أشهر طرح أول سيارة كهربائية محلية الصنع وعلامة تجارية (ماركة) مصرية في الأسواق، وذلك في إطار إستراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة طبقا للمواصفات الوطنية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية.