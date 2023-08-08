الخطوط الجوية الإثيوبية تواصل إلغاء الرحلات إلى ولاية أمهرة

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، مواصلة إلغاء رحلاتها إلى مدن ولاية أمهرة التي تشهد اشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو منذ الأسبوع الماضي.

وكانت الخطوط الإثيوبية، أعلنت الأسبوع الماضي إلغاء رحلاتها إلى أمهرة يومي السبت والأحد، بمناطق جوندر ولاليبيلا وديسي، إلا أن استمرار المواجهات المسلحة حال دون استنئاف الطيران في هذه المنطقة.

ووفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الخطوط الجوية الإثيوبية، ألغت رحلاتها المقررة من الأربعاء إلى الجمعة إلى مدينة بحر دار عاصمة أمهرة.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، الشركة الوحيدة التي تؤمن خطوط طيران داخلية للعموم، أنها ترغب في إبلاغ زبائنها بأنه تم إلغاء الرحلات المقررة أيام الأربعاء والخميس والجمعة إلى ديسي وجوندر ولاليبيلا وبحر دار.

وكانت الحكومة قد أعلنت، الجمعة، حالة الطوارئ في أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان والتي تشهد معارك عنيفة بعد تسعة أشهر فقط على انتهاء نزاع مدمر في منطقة تيجراي المجاورة.