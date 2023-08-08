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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بشرى لمرضى السمنة.. دراسة عقار جديد يخفض الوزن ويحمي من السكتة الدماغية

بشرى سارة لمرضى السمنة
بشرى سارة لمرضى السمنة ..دراسة عقار جديد لخفض الوزن وحمايتك

 أثارت دراسة جديدة حديثة قامت بها شركة دنماركية الكثير من الجدل وذلك بإعلانها عن بشرى جديدة لمرضى السمنة  وذلك من خلال تجاربها الأخيرة على عقار جديد لعلاج السمنة وهو عقار “ويجوفي” .

وذكرت الدراسة أن الحقن الأسبوعي بواسطة ذلك العقار قد يقلل من خطر حدوث بعض الإصابات الخطيرة المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية، وذلك بنسبة 20 بالمئة لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ولديهم في الوقت نفسه تاريخ من أمراض القلب.

وشملت الدراسة،  17500 مريض والذي تعد أعمارهم 45 عاما أو أكثر ليس لديهم تاريخ من الإصابة بمرض السكري.

وقد يجعل الحقن المرضى يشعرون بالشبع لفترة أطول وقد يؤدي إلى فقدان الوزن وذلك بنسبة 15 بالمئة في المتوسط عندما يقترن بتغيير النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضة.

امراض القلب

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