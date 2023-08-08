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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا.. أكثر من 150 إسرائيليا محاصرون في أمهرة وسط الاشتباكات

أمهرة
أمهرة

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن 160 إسرائيليا في ولاية أمهرة محاصرون في منطقة جوندر بولاية أمهرة الإثيوبية.

ويشهد إقليم أمهرة مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو، بعد تصاعد أعمال العنف بين الجانبين في الأسبوع الماضي، ما دعا حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد إلى إعلان الطوارئ يوم الجمعة الماضية، بعد طلب رئيس إقليم أمهرة تدخل الحكومة للسيطرة على الوضع. 

وقال الخارجية الإسرائيلية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تراقب وضع 160 إسرائيليا و 54 شخصًا مؤهلين للهجرة إلى إسرائيل المحاصرين في منطقة جوندر بإثيوبيا.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن هناك غرفة العمليات تعمل على إجراء اتصالات مع الإسرائيليين واليهود في إثيوبيا لضمان سلامتهم والنظر في خيارات الإجلاء.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الموجود حاليا في مولدوفا، "نعمل على إيجاد حلول سريعة لمساعدة جميع الإسرائيليين من خلال القنوات الدبلوماسية في إثيوبيا وعلى الساحة الدولية، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان رفاهية جميع الإسرائيليين واليهود المحاصرين في المنطقة".

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، مواصلة إلغاء رحلاتها إلى مدن ولاية أمهرة التي تشهد اشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو منذ الأسبوع الماضي.

ووفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الخطوط الجوية الإثيوبية، ألغت رحلاتها المقررة من الأربعاء إلى الجمعة إلى مدينة بحر دار عاصمة أمهرة.

وكانت الحكومة قد أعلنت، الجمعة، حالة الطوارئ في أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان والتي تشهد معارك عنيفة بعد تسعة أشهر فقط على انتهاء نزاع مدمر في منطقة تيجراي المجاورة.

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