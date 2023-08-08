زاهي حواس: عمري ما دخلت على فيس بوك.. "تضييع وقت"

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، عن أنه حزين مما وصل إليه الشعب المصري بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن الشعب المصري هو من يقضي يومه على مواقع التواصل الاجتماعي فيما أن العالم كله يتقدم بسرعة القطار، "العالم كله بيتقدم إلا إحنا، وإحنا عمالين نرجع لورا".

زاهي حواس يتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الشعب المصري

وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لم يدخل على فيس بوك أو انستجرام من قبل، وكل صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها أشخاص مسؤولون ومتخصصون في هذا الأمر، "عمري ما دخلت على فيس بوك ده ولا مرة واحدة حتى".

وتابع زاهي حواس، أنه يرى الوقت الذي قد يهدره على مواقع التواصل الاجتماعي، قد يستغله في أمور أخرى مفيدة، مثل كتابة مقال أو كتابة كتاب أو غيره من الأمور التي قد تكون مفيدة، ويمكن استغلال الوقت فيها.

ويرى زاهي حواس، أنه لا يوجد فائدة على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، "أدخل السوشيال ميديا عشان ألاقي واحد بيشتم واحد، مش لاقي ليها فايدة حقيقي، وإحنا بس اللي قاعدين ليل نهار على السوشيال ميديا، العالم مش كده، العالم بيتقدم".