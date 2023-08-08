زاهي حواس: عمر الشريف كان صاحبي وكنا بنتخانق كتير.. وهذا ما تعلمته منه

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، عن أن الفنان الراحل عمر الشريف كان صديق مقرب بالنسبة له، وكان دائما يتحدثان مع بعضهم البعض في العديد من الأمور، وكانوا مختلفين في العديد من القضايا المختلفة، "أنا وعمر الشريف صحاب وكنا بنتخانق كتير جدا".

زاهي حواس يكشف أحد المواقف التي جمعته بعمر الشريف

وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تعلم من عمر الشريف طريقة التعامل من النقد، إذ أنه أحد المجلات الأجنبية المعروفة كانت قد كتبت عنه 17 صفحة للهجوم عليه وانتقاده بشكل كبير، وهو أمر أحزنه كثيرا، ألا أن رأي عمر شريف جعله يغير رأيه فيما قرأه في هذه المجلة.

وتابع زاهي حواس: "أنا كنت متدايق جدا أن مجلة أجنبية تهاجمني في 17 صفحة، وأنا عامل شغل ومجهود كبير جدا، بس لما كلمت عمر الشريف كنا مسافرين سوا، وقالي سيبني اقرأ المجلة ومن ثم أقولك رأيي، وبعد ما قرأ المجلة، قالي حاجة مهمة جدا، قالي أنا نفسي يتكتب عني 100 صفحة في المجلة دي ويشتموني".

وأردف زاهي حواس: "عمر الشريف قالي المجلة دي مشهورة جدا لما تشتمك تشهرك أكتر، فتديك دعاية ضخمة جدا وبشكل مجاني، وده طبيعي لما شخص يكون ناجح يكون فيه هجوم وانتقادات".

وأتم زاهي حواس، تصريحاته: " اتعلمت لما حد يشتمني أمر طبيعي، لأن انت شخص مشهور، ولكن الأهم أنك تستمر في عمل البرامج العظيمة التي تعجب الناس".