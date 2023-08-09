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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احرص على تناولها.. أنواع شاي تسيطر على الكوليسترول وتخفض الضغط

الكوليسترول
الكوليسترول

يوجد عدة أنواع من الشاي التي يعتقد أنها تساعد على السيطرة على مستويات الكوليسترول وخفض ضغط الدم، ومن بين هذه الأنواع وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

1- الشاي الأخضر: يعتبر شاي الأخضر أحد الأنواع الأكثر شهرة فيما يتعلق بفوائده الصحية، حيث يحتوي على مركبات تسمى الكاتيكينات والتي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم. كما يحتوي شاي الأخضر على مركبات تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

2- شاي الأعشاب: يوجد العديد من أنواع الأعشاب التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، مثل القرفة والزعتر والنعناع والزنجبيل والكركديه.

3- الشاي الأسود: يحتوي شاي الأسود على مركبات تسمى الفلافونويدات والتي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في ٨. كما يحتوي أيضاً على مركبات تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

4- الشاي الأبيض: يحتوي شاي الأبيض على نفس المركبات التي توجد في شاي الأخضر، ولكن بكميات أعلى، مما يجعله أكثر فعالية في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وخفض ضغط الدم.

مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن تأثير الشاي على مستويات الكوليسترول وضغط الدم قد يختلف من شخص لآخر، ولا ينبغي الاعتماد بشكل كامل على الشاي كوسيلة على هذه المشكلات الصحية. ينبغي دائماً استشارة الطبيب قبل تناول أي نوع من الشاي أو أي مكملات غذائية للتأكد من أنها آمنة وفعالة للشخص المعني.

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