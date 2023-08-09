عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مجرم لنصبه على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

المضبوطات
المضبوطات

‏نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على مجرم لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص سبق اتهامه فى قضية سرقة متنوعة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية تزوير مقيم بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين ، متخذاً من شقة سكنية كائنة بمنطقة السلام بالقاهرة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته جهاز لاب توب – جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ماسح ضوئى وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات و مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة النصب والاحتيال النصب على المواطنين مباحث القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

رموز اتفقوا عليه.. كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

الأزمة تشتعل| بيان ناري من شيكابالا.. ومرتضى منصور يوصي برحيل الأباتشي.. وأوسوريو يتحدى

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

قالبة السوشيال ميديا| قصة مندوب التوصيل والسيدة رانية والفستان البيتي

تحرك جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

موضوعات متعلقة

‏القبض على سائق ميكروباص عطل حركة المرور في التجمع الأول

أمن القاهرة ينجح في كشف لغز عدد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها

الأمن يضبط أب ونجله أثناء تنقيبهما عن الآثار بالجمالية

العثور 1.1 مليون قطعة ألعاب نارية داخل مخزن بالجمالية

أمن القاهرة يتنقذ سيدة مسنة عقب احتجازها بمسكنها في قصر النيل

مفاجأة.. مسجون قسم دار السلام توفي بسبب توقف عضلة القلب .. تفاصيل

مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق يضع روشتة تجنب الحرائق في الصيف

الأمن يداهم مخزنا في الجمالية بداخله 1.5مليون قطعة ألعاب نارية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يشهد "تجربة حية" لتأسيس أول شركة إلكترونياً

حبس وغرامة.. عقوبة تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

ترقب شديد.. باكستان على بعد خطوة من قرار تاريخي بحل البرلمان| تفاصيل

كل 55 دقيقة.. الجارديان تحذر من انتشار السرقة للهواتف المحمولة في لندن

تتحمل المشقة.. أسعار شيفروليه النقل 2024 الجديدة

حاسب تغرق| ممنوع نزول البحر في تلك المناطق.. الأرصاد تحذر (إيه الحكاية)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيتون مخلل؟

حاسب تغرق| ممنوع نزول البحر في تلك المناطق.. الأرصاد تحذر (إيه الحكاية)

في مكان صادم.. صيني يحاول تهريب 14 ثعبانا من الجمارك|صور

خبير تغذية يكشف مخاطر الإكثار من الشوكولاتة للأطفال

فيديو

بعد قبلته لداليدا خليل.. عمرو دياب يثير الدهشة بفيديو مسرب

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ