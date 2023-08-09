ضبط مجرم لنصبه على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

‏نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على مجرم لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص سبق اتهامه فى قضية سرقة متنوعة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية تزوير مقيم بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين ، متخذاً من شقة سكنية كائنة بمنطقة السلام بالقاهرة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته جهاز لاب توب – جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ماسح ضوئى وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات و مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.