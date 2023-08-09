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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للوقوف على المشكلات وحلها.. وكيل تعليم الجيزة يتفقد الشباك الواحد ومكتب خدمة المواطنين

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الاربعاء، الشباك الواحد ومكتب خدمة المواطنين، وذلك لسرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة والشكاوى من السادة المواطنين وأولياء الأمور والاستماع لشكواهم.

وتيسيرًا على أولياء الأمور يتم مراجعة طلبات تأشيرات النواب و محافظ الجيزة، بنسبة ال 10 % من خلال إدارة الاتصال السياسي بالمديرية والتأكد من مراجعة التأشيرات وسلامتها وتسليمها لأولياء الأمور.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على أن التحويلات والاستثناءات الإلكترونية مستمرة حتى 15 أغسطس 2023 بين المدارس وسرعة البت فيها أول سبتمبر بالادارات التعليمية.

واطمأن سلومة، من خلال حواره مع المواطنين علي سير العمل وحسن توفير الخدمة للسادة المواطنين ومدى الرضا عن الخدمة وتناقش حول المقترحات والمعوقات للعمل على حلها.

كما أمر بسرعة الانتهاء من الشكاوى المقدمة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والانتهاء من حلها فورًا.

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