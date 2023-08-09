بإطلالة جذابة.. ساندي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة ساندي متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ساندي بإطلالة متميزة، مرتدية تيشرت “هاي ستومك” وجيب قصيرة من عطلتها الصيفية علي البحر.

وكشفت الفنانة ساندي عن كواليس تعاقدها على المشاركة في فيلم تاج ، الذى يقوم ببطولته تامر حسني.

وقالت ساندي فى تصريحات تليفزيونية: التقيت مع تامر حسني فى فرح أحمد عصام وأبلغني أنه يقوم بتصوير العمل، وعرض علي أن أقوم بزيارته فى التصوير، وبعد ان ذهبت له ابلغني بترشيحي للمشاركة فى الفيلم، ثم تحدث مع مخرجة العمل ووافقت .

وتابعت ساندي حديثها قائلة : خلال التصوير اصابتني نوبة من الضحك، خاصة أنني فى بعض الاوقات أقوم بترديد جملة تامر حسني بدلاً من جملتي.