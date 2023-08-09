بعد تأهيله.. السكرتير العام المساعد ببني سويف يتفقد محلات معرض "شباب مصر"

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف "معرض شباب مصر "، وذلك بحضور فواز رجب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.



يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وتفقد السكرتير العام المساعد، المحلات التي تم تسليمها بعد تحرير العقود لأصحابها ،لمتابعة المستجدات والتسهيلات التي يتم تقديمها لمستأجرى تلك المحلات ،حيث تقوم لجان مختصة من الوحدة المحلية بذلك، وفقا لتوجيهات ومتابعة المختصين من ديوان عام المحافظة ، والتي تعرض تقريرها باستمرار على محافظ بني سويف.

يشار إلى أن المعرض التجاري "معرض شباب مصر" تم إعادة إنشائه وتأهيله وافتتاحه، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة الإنشاء والتأهيل التي قامت بها شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير ، عقب تعرضه لحريق في منتصف مايو الماضي