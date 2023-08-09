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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح عيد : جماعة الإخوان كانت تجبر أعضاءها على الاستئذان قبل الزواج

سامح عيد، الباحث
سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية

قال سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنه جماعة الإخوان كانت تجبر أعضاءها على الاستئذان في الزواج والعمل، مشيرًا إلى أن البيعة كانت على السمع والطاعة.

وأضاف "عيد"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أخبرهم أن الدين فيه مساحة للحركة والفكر وكذلك يوجد مساحة مدينة ولكن كل هذا كان بعيدًا عن سياسة الجماعة وهو لم يربَ على ذلك.

وتابع، أنه رأى مسئولين بالجماعة كان يرتقوا في المناصب وهم ليسوا محل ثقة ولا يملكون الكفاءة ولكن يتم ترقيتهم لمبدأ السمع والطاعة.

 

العمل السري والتنظيمات

وأشار إلى أن أول كتاب كتبه عن الجماعة بعد خروجه منها كان في عام 2000 ويحمل اسم "الإخوان المسلمين الحاضر والمستقبل"، وانتقد فيه نظام السمع والطاعة والبيعة والعمل السري والتنظيمات لأنها المفروض دعوة.

 

https://web.facebook.com/extranewstv/videos/312609407852620

الجماعات الإسلامية جماعة الإخوان الزواج السمع والطاعة سياسة الجماعة

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