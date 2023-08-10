جامعة العريش تشارك بمؤتمر التميز في البحث العلمي بمصر

شاركت جامعة العريش شمال سيناء، في مؤتمر “التميز في البحث العلمي مستقبل الانتاج المعرفي في مصر” والذى قامت بتنظيمه هيئة فولبرايت مصر بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى في مصر، بحضور الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعه العريش .

و ألقى الدكتور وزير التعليم العالي الكلمه الافتتاحية تحت عنوان رؤية الوزاره لخريطة البحث العلمي في مصر الاختراع والابتكار وريادة الاعمال والصناعة وربط ابتكارات العلماء المصريين المتميزين بالصناعة والاقتصاد القومى ، و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠م.

والقي الضوء نحو دعم التوجه إلى التخصصات البينية فى البرامج الدراسية بالجامعات المصرية.

ثم اختتم الدكتور وزير التعليم العالي المؤتمر بكلمه لتشجيع الباحثين على أهمية البحث العلمي والارتقاء بالتصنيف.



واكدت الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت بمصر أن الهيئة تفخر بدعم رؤية وزارة التعليم العالي في مجال البحث العلمي والاختراع والابتكار والتصنيع والتسويق بما يتفق مع أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

كما استعرضت المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت نماذج التعاون بين الهيئة والمحافظات والجامعات المصرية، والتى تضمنت تنظيم زيارات ميدانية لهذه المحافظات، وعقد ورش عمل للتعريف بمنح فولبرايت، مشيرة إلى الزيارة القادمة ستكون لجامعة العريش،حيث شاركت جامعة العريش بفاعلية في مجموعة من الحلقات النقاشيه في مجالات البحث العلمي المختلفه بالتعاون مع الباحثين من جميع الجامعات المصريه والمراكز والمعاهد البحثيه المختلفه.

تشجيع الباحثين:

وقال الدكتور حسن الدمرداش، ان جامعة العريش تعمل على تشجيع الباحثين بالجامعة علي رفع عدد وجودة الأبحاث بالجامعة لإثراء الأنشطة وفرص العمالة المرتبطة بمخرجات البحث العلمي في إقليم القناة ومنطقة سيناء وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، ودراسة تأثير البعد الاقتصادي للبحوث التطبيقية بالتطبيق والاستفادة من مخرجاتها، وتوجيه المشروعات الممولة لخدمة احتياجات المجتمع السيناوى خاصة واقليم القناة عامة .

حيث تسعي الجامعة لتكون ضمن جامعات الجيل الرابع بالعمل علي رفع مستوى التعليم والبحث العلمى من خلال الابتكار والابداع وذلك لربط الخريجين مع سوق العمل وربط البحث العلمي برفع الاقتصاد والصناعه بالدولة



كما تعمل الجامعة علي تحديث اللوائح الخاصة بالعلوم البينية والدمج بين التخصصات المختلفة لتقديم برامج دراسية بينية لتأهيل خريج له قدرة على حل مشكلات المجتمع.



