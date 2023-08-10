موسكو: مايكروسوفت تساعد أوكرانيا وتعمل ضد روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين اليوم الخميس، إن شركة مايكروسوفت الأمريكية تدعم سلطات كييف وتعمل على حساب روسيا.

وأضاف جالوزين أن "مايكروسوفت هي واحدة من تلك الشركات التي تورط نفسها ليس فقط بالخطاب المعادي لروسيا، ولكن أيضًا بخطوات ملموسة على حساب دولتنا"، وفقا لتصريحاته لوكالة تاس الروسية.

وأكد الشركة الأمريكية تساعد نظام كييف بعدة طرق، وتدعم تحركاته من خلال تعزيز الدفاع السيبراني المزعوم، وعلاوة على ذلك، تتهم روسيا بانتظام بتنظيم هجمات سيبرانية على الموارد الأوكرانية".

وفي وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، إنه في النصف الأول من عام 2023، زاد عدد الجرائم الإلكترونية في روسيا بأكثر من الربع مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022.