السبع: زيادة أسعار مواد البناء السبب الرئيس في ارتفاع الوحدات السكنية

أكد الخبير العقاري محمد السبع، أن زيادة أسعار العقار في السوق المصري يرجع إلى ارتفاع اسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت خلال السنوات الأخيرة، إلا أن شركات العقارات تعمل على تحقيق التوازن بين زيادة الأسعار لمواد البناء ومنح المستهلك الوحدات بأسعار مقبولة لافتا إلى أن أسعار الأراضي من ضمن عناصر زيادة أسعار العقار.

وأضاف السبع فى تصريات خاصة لــ “صدى البلد” على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد للاعلان عن إطلاق مشروع سكني تجاري إداري بغرب القاهرة على مساحة 34 فدانا بحجم استثمارات تصل إلى 2.5 مليار جنيه، أن الهدف تقديم منتج جيد دون المبالغة في الأسعار والتى تتوقف على المتغيرات التى تحدث في أسعار مواد البناء.

وأشار السبع إلى أن منطقة الساحل الشمالى من المناطق الواعدة للاستثمار العقارى، حيث أنه من المنتظر إطلاق مشروع مدينة ساحلية خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الاتجاه إلى تصدير العقار ضرورة، ومن أهم الأسواق المستهدفة هى السوق السعودي.

ولفت إلى أن المستهدف من التصدير العقاري المصريين المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن دعم الحكومة المصرية لقطاع العقار يساهم فى قدرة الشركات على إنشاء مشاريعها فى السوق المصرى والسعى نحو تصدير العقار فى الخارج