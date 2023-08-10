غدا.. نجل توفيق الدقن في ضيافة "معكم منى الشاذلى"

يحل المحامي ماضي توفيق نجل توفيق الدقن، غدا الجمعة ، ضيفا على برنامج "معكم" مع منى الشاذلي، والذي يذاع في تمام الساعة التاسعة مساء على شاشة قناة CBC .

ومن المقرر أن يكشف نجل الدقن عن العديد من الأسرار الشخصية والفنية الخاصة بوالده، لتأتي الحلقة تزامنا مع الاحتفال بمرور مائة عام على ذكرى ميلاد الفنان الراحل توفيق الدقن.

قررت إدارة مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير اباظة الاحتفال بمئوية الفنان الكبير توفيق الدقن خلال الدورة التاسعة والثلاثين.

يأتي ذلك من خلال حفل خاص يقيمه المهرجان بحضور نجله ماضي الدقن الذي يتسلم درع الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بحضور حشد من صناع السينما في مصر ودول البحر المتوسط ،كما يقوم المهرجان بطباعة كتاب يتضمن السيرة الذاتية والفنية للفنان الكبير من تأليف الناقد السينمائي طارق مرسي.

يذكر أن الفنان توفيق الدقن ولد في 3 مايو عام 1923 وتوفي في 26 نوفمبر ١٩٨٨ بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية وتوفي عن عمر يناهز ال 65 عاماً بعد إصابته بمرض فشل كلوي.

وبدأ حياته الفنية منذ أن كان طالباً بالمعهد العالي للفنون المسرحية من خلال أدوار صغيره إلى أن إشترك في فيلم «ظهور الإسلام» عام 1951، ثم التحق بعد تخرجه بالمسرح الحر لمدة سبع سنوات ثم التحق بالمسرح القومي وظلّ عضوا به حتى إحالته إلى التقاعد.

إشتهر بأدوار الشر وإن لم يخلُ أدائه من خفه الظل، وكان ناجحاً في أدوار اللص والبلطجي والسكير والعربيد إلى درجة أن بسطاء الناس كانوا يصدقونه فيما يفعله ويكرهونه بسبب إجادته لأدوار الشر.