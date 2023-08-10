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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يغلق قرب أعلى مستوياته في أشهر وسط زيادة الطلب الأمريكي وشح ‏المعروض

صدى البلد

لامست أسعار النفط ذرى جديدة وسجل خام برنت أعلى سعر له منذ ‏يناير  إذ ساعد تراجع كبير في مخزونات الوقود الأميركية وتخفيض ‏السعودية وروسيا إنتاجهما في تبديد تأثير المخاوف من تباطؤ الطلب من الصين.‏


وصعد خام برنت دولارا بما يعادل 1.6% إلى 87.55 دولار للبرميل عند ‏التسوية، وهو أعلى سعر منذ 27 يناير 


وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار أو 1.8% إلى 84.40 ‏دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر  2022.‏


وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات البنزين الأميركية انخفضت 2.7 مليون ‏برميل الأسبوع الماضي وأن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت ‏التدفئة، تراجعت 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات محللين ‏في استطلاع لرويترز بثبات كلا المخزونين على الأغلب.‏


وساعد تراجع المخزونات في تبديد مخاوف ناجمة عن بيانات صينية أظهرت ‏انخفاض واردات النفط الخام في يوليو 18.8% عن الشهر السابق إلى أدنى ‏معدل يومي لها منذ يناير 


ومما دعم الأسعار قول السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها ستمدد خفضاً ‏طوعياً لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا شهراً آخر حتى نهاية سبتمبر. وقالت ‏روسيا أيضا إنها ستخفض في الشهر ذاته صادراتها النفطية 300 ألف برميل ‏يوميا.‏


وقال كارالامبوس بيسوروس كبير محللي الاستثمار لدى إكس.إم. للسمسرة "أحدث ‏انتعاش (لأسعار النفط) يرجع بالأساس إلى تعهد كبار المنتجين، مثل السعودية ‏وروسيا، بالإبقاء على الإمدادات منخفضة لمدة شهر آخر".‏


وحقق النفط الخام مكاسب للأسبوع السادس على التوالي الأسبوع الماضي، مدعوما ‏بتراجع إمدادات أوبك+ وآمال بأن يعزز التحفيز تعافي الطلب على النفط في ‏الصين.‏

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