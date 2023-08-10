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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في أدنى مستوى منذ 16 شهرا.. روسيا تعلن إيقاف شراء العملات الأجنبية

صدى البلد

أعلن بنك روسيا المركزي اعتزامه وقف شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية حتى نهاية العام الحالي، في محاولة لدعم الروبل الروسي الذي تراجع إلى نحو 100 روبل لكل دولار، وهو أقل مستوى له منذ 16 شهراً.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن ذلك القرار تم اتخاذه لتقليل التقلبات في أسواق المال، مضيفاً أنه لن يشتري العملات الأجنبية من السوق المحلية كجزء مما تسمى العمليات المعاكسة مع وزارة المالية الروسية - وفقاً لقواعد الميزانية - التي وُضعت لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع.

كما سيواصل البنك المركزي وفي الوقت نفسه، بيع العملات الأجنبية المرتبطة باستخدام التمويلات من صندوق الرفاه الوطني الروسي؛ وهو صندوق ثروة سيادي، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

ويتوقف البنك المركزي عن شراء العملات الأجنبية من السوق المحلية عندما تبدأ وزارة المالية باشترائها والعكس صحيح.

جدير بالذكر أن الروبل الروسي فقد نحو 24% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، ليصبح أحد أسوأ ثلاث عملات أداء في الأسواق الصاعدة.

وانخفضت قيمة الروبل  إلى أكثر من 98 (روبل) لكل دولار، ليقترب من مستوى 100 روبل لكل دولار وهو مستوى لم يصل إليه منذ الشهر الأول للحرب الروسية على أوكرانيا، الذي بدأ أواخر فبراير من العام الماضي.

البنك المركزي الاقتصاد اسواق المال الروبل الروسي السوق المحلية العملات الاجنبية المالية الروسية

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