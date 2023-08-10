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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 11 مليون جنيه.. تطوير شبكة الكهرباء بمدينة طور سيناء

مدينة طور سيناء
مدينة طور سيناء

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، إنه جار تنفيذ خطة تطوير شبكة الكهرباء الخاصة بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة بتكلفة تصل إلى 11 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدينة، والتي تستهدف مد شبكة الكهرباء لتركيب أعمدة إنارة جديدة، وإعادة صيانة وتدوير الأعمدة القديمة،  وذلك بالتنسيق مع قسم الكهرباء بالمدينة.
وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه من المقرر أن يجري تركيب 612 عامود بشوارع الأحياء المختلفة، إضافة إلى إجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة القديمة وتغيير الكشافات الغير صالحة للإنارة بالأعمدة التي لا تحتاج إلى صيانة، وتغطية علب الكهرباء حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين، خاصة الأطفال.


وأكد على استمرار العمل في وضع أعمدة إنارة جديدة تخدم الطرق الرئيسية والحيوية بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين في مختلف القطاعات ومنها قطاع الكهرباء.


وأشار إلى أنه جار تركيب الأعمدة الإنارة بحي مبارك الجديد، وصيانة أعمدة الإنارة  بالكورنيش لتضيف لمسة جمالية للكورنيش حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها أمام روادها من المصطافين.

طور سيناء

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