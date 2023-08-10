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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حماقي ورامي جمال وخالد سليم يطرحون أحدث أغنياتهم.. اليوم

صدى البلد

يستعد الفنان رامي جمال لطرح أغنيته الجديدة "حكايتنا منهيه" اليوم.

ونشر رامي جمال صورة البوستر الرسمي الخاص بأغنية "حكايتنا منهيه"، وعلق عليها قائلًا:" واضح من ملامحي في الصورة كم النكد اللي جي، يوم الخميس عكننه عالآخر".

كما يطرح الفنان محمد حماقى أغنية “مش كفايا فراق اليوم” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية.

وتعتبر هذه الأغنية الثالثة لحماقى خلال هذا الموسم بعد طرح أغنيتين لمون نعناع وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.

 وتصدر كليب "حبيت المقابلة لمحمد حماقي تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب إطلاقه بساعات قليلة على قنواته وصفحاته الرسمية على "السوشيال ميديا"، محققا نجاحا كبيرا كأول مطرب عربى يقدم أغنية مصورة بالذكاء الاصطناعي المدعوم بفكرة فنية إبداعية.

ومن جانبه يستعد المطرب خالد سليم لطرح أغنيته الجديدة والتى تحمل عنوان “مين ده” مساء اليوم الخميس فى تمام الساعة الخامسة مساء.

والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع توما وإنتاج  شركة "AH media production" للمنتجة آلاء لاشين. 

وكان آخر أعمال خالد سليم، بطولة مسلسل "حكايات الماميز" مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبه عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج ل أحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة في إطار إجتماعي. 

الفنان محمد حماقى الفنان رامي جمال المطرب خالد سليم المخرج محمد حماقي

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