غدا .. رامي جمال يطرح أغنية "حكايتنا منهية"

روج الفنان رامي جمال لأغنيته الجديدة "حكايتنا منهيه" المقرر طرحها غدا.



ونشر رامي جمال صورة البوستر الرسمي الخاص بأغنية "حكايتنا منهيه"، وعلق عليها قائلًا:" واضح من ملامحي في الصورة كم النكد اللي جي، يوم الخميس عكننه عالآخر".

وأكد المطرب والملحن رامي جمال، أن لديه مشكلة لها علاقة بالإنجاب، معقبا: «كان نفسي يكون عندي أطفال وربنا يبارك في كل اللي ربنا رزقهم، وأولاد اخواتي هم أولادي وبحبهم من قلبي، ومش بفكر في الموضوع زي الأول، ولكن كل هم يزوجتي لأنها لا تعانى من عدم الإنجاب».



وقال رامي جمال، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "قلت لزوجتي ناريمان، إحنا عايشين مرة واحده مفيش وقت تعملي جدعة، وتضيعي حلم الأمومة، الراجل ممكن يعيش عادي، لكن الست اتخلقت عندها غريزة الأمومة رقم 1، وعمري ما هشوفك قليلة الأصل لو مشيتي"، فكان ردها: «كل أنواع الرزق بتيجي لكل شخص لوحده إلا الخلفة ده رزق مربوط بالاتنين، لو مكتوب لي أخلف فاهخلف منك ابن، ولو مش مكتوب لي واتجوزت من شخص آخر ممكن ماخلفش بس هكون خسرت الإنسان اللي بحبه».