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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توتنهام يوافق على رحيل هاري كين إلى بايرن ميونخ

هاري كين
هاري كين

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، توصل إدارة بايرن ميونخ مع نادي توتنهام، لاتفاق مبدئي حول ضم مهاجمه هاري كين، خلال الصيف الحالي بعد مفاوضات طويلة.

وكتب رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" توصل بايرن ميونخ وتوتنهام إلى اتفاق مبدئي بشأن صفقة هاري كين، بقيمة تزيد على 100 مليون يورو".

وأضاف: "الأمر متروك الآن للاعب، يتعين على كين اتخاذ القرار النهائي في وقت قريب جدًا بعد مفاوضات طويلة".

كانت تقارير صحفية أكدت “مؤخرا” اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع هاري كين من توتنهام خلال الصيف الحالي.

ويمتد عقد هاري كين مع نادي توتنهام حتى 30 يونيو 2024، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي الإنجليزي 90 مليون يورو، وفقا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

توتنهام فابريزو رومانو بايرن ميونخ هاري كين الهلال السعودي

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