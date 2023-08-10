هددها بنشر صور فاضحة.. السجن 6 سنوات لعاطل لابتزاز طالبة بالثانوي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، بالسجن 6 سنوات على عاطل، بتهمة تهديد إفشاء أمور خادشة للشرف، بعدما هدد طالبة ثانوي بنشر صور فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت أحداث القضية المقيدة برقم 26517 لسنة 2022 أول المنتزه، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد ببلاغ من موظفة تفيد بتعرضها وابنتها للتهديد من شخص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكشفت التحريات قيام المتهم "ح. ح"، عاطل، بإنشاء صفحة باسم فتاة على "فيسبوك" وتعرف على طالبة ثانوي، وتبادل معها صورها الشخصية باعتباره فتاة، وهددها عن طريق رسائل عبر "فيسبوك" بنشر صور عارية للمجنى عليها، لم تتجاوز الـ 18 عامًا، وطلب منهما دفع مبالغ مالية له نظير عدم نشرها.

وتبين من الفحص الفنى أن الرقم التعريفى الخاص بالرابط الخاص بحساب مرسل الرسائل عبر "فيس بوك" خاص برقم هاتف محمول ومستخدمه المتهم.

انتقل ضباط إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى محل إقامة المتهم، وألقي القبض عليه وبحوزته هاتف محمول، وتبين وجود حساب على "فيسبوك" باسم الحساب المستخدم في ارتكاب الواقعة ووجود الرسائل بينه وبين المجنى عليها والصور والمقاطع.

وأكدت التحقيقات تعمد المتهم إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن استخدم هاتفه في إرسال الرسائل موضوع الاتهام، وأنشأ وأدار واستخدم حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية عبر برنامج للتواصل الاجتماعي.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.