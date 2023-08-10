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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس الصندوق السعودي للتنمية يستقبل سفير خادم الحرمين لدى جمهورية تنزانيا

صدى البلد

استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم، السفير يحيى بن أحمد عكيش، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة وسفيرا غير مقيم لدى جمهورية بوروندي، وفق ما نشرته وكالة أنباء السعودية.

واطلع سفير خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء على جهود الصندوق التنموية في الدول النامية، والمشاريع والبرامج التنموية التي يمولها الصندوق والجاري تنفيذها في جمهوريتي تنزانيا المتحدة وبوروندي، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن الصندوق موّل منذ عام 1987م (9) قروض تنموية لتنفيذ ( 8 ) مشاريع تنموية في قطاعات النقل، والمياه والزراعة، والبنية الاجتماعية في جمهورية تنزانيا، كما موّل الصندوق منذ عام 1980م في جمهورية بوروندي (13) قرضاً تنموياً لتنفيذ (12) مشروعاً في قطاعات النقل والزراعة والبنية الاجتماعية، بالإضافة إلى منحة كريمة من حكومة المملكة العربية السعودية لتمويل مستشفى الملك خالد في بوروندي.

ويأتي ذلك الدعم للإسهام في تعزيز أُطر التنمية للوصول إلى النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الجمهوريتين.

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