تامر أمين عن صفقات بيراميدز: لو مكسبوش بطولة الموسم الجاي يبقى المشروع غلط

‏قال الإعلامي تامر أمين، أن نادي بيراميدز الآن وبعد الصفقات التي أبرمها أصبح يمتلك ترسانة من اللاعبين والأسلحة الكروية القوية والمهددة للأندية المنافسه له.

‏وتابع تامر أمين ‏خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن نادي بيراميدز في السابق كان هدفه شراء اللاعبين وتقوية صفوفه فقط لكن بدون خطة وبدون هدف واضح وكان يسعى لضم أبرز وأهم اللاعبين وكان يسير على خطى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

نادي بيراميدز

‏وأضاف ان نادي بيراميدز لو فشل في تحقيق بطولة الموسم القادم يبقى المشروع غلط لأن هذا مشروع استثماري رياضي ويحتاج لتحقيق أموال وبطولات.