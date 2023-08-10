بيراميدز يواصل خطف صفقات الزمالك ويضم نجم فيوتشر

أعلن نادي بيراميدز حصوله على خدمات لاعبه السابق مهند لاشين قادما من صفوف نادي فيوتشر، وفق أولى مراحل اتفاق تعاون مشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذان يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.

ويعتبر مهند لاشين من أهم لاعبي الوسط في كرة القدم المصرية، ولاعب دولي في صفوف المنتخب الوطني الأول، وعودته لبيراميدز بمثابة إضافة كبيرة لخط الوسط.

ومهند لاشين من مواليد ٢٩ مايو عام ١٩٩٦، وبدأ مشواره في النادي الإسماعيلي، ولعب من قبل في صفوف نادي بيراميدز بمسماه القديم، منذ عام ٢٠١٦، ثم انتقل بعدها إلى طلائع الجيش ثم لمع نجمه مع فيوتشر خلال الموسم الماضي، قبل أن يعود مجددا إلى نادي بيراميدز مرة أخرى.

ولعب مهند لاشين ١٤٧ مباراة في الدوري المصري الممتاز سجل خلالها ٦ أهداف وصنع ٥ أهداف أخرى، ولعب في كأس مصر ١٠ مباريات وصنع هدفا، ولعب كذلك ٩ مباريات في كأس الكونفدرالية الأفريقية وسجل هدفا، كما لعب السوبر المصري مرة واحدة وتوج باللقب مع نادي طلائع الجيش.

وسجل مهند لاشين حضوره الدولي الأول بقميص منتخب مصر يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ في مباراة ليبيريا الودية، ولعب بقميص الفراعنة حتى الآن ١٠ مباريات.