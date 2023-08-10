قلقاس على الهواء.. مايا البيضا تفاجئ تامر أمين |فيديو

‏فاجأت الدكتورة مايا البيضا أستاذ مساعد في كلية الإعلام، الإعلامي تامر أمين بوجبة قلقاس وارز ودجاج و"مخلل" على الهواء.

وقال تامر أمين ‏خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"،)إنه أول مره يأكل القلقاس بالليمون لكنه رائع.