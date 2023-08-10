قلقاس على الهواء.. مايا البيضا تفاجئ تامر أمين |فيديو

فاجأت الدكتورة مايا البيضا أستاذ مساعد في كلية الإعلام، الإعلامي تامر أمين بوجبة قلقاس وارز ودجاج و"مخلل" على الهواء.
وقال تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"،)إنه أول مره يأكل القلقاس بالليمون لكنه رائع.
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فاجأت الدكتورة مايا البيضا أستاذ مساعد في كلية الإعلام، الإعلامي تامر أمين بوجبة قلقاس وارز ودجاج و"مخلل" على الهواء.
وقال تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"،)إنه أول مره يأكل القلقاس بالليمون لكنه رائع.
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