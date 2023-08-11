عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رؤساء أحزاب وتنسيق الجامعات 2023|يمامة : حصلت على 72 % ودخلت الحقوق.. الشهابي: اتجهت لكلية التربية ..مطر: التحقت بـ التجارة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

رؤساء أحزاب وتنسيق الجامعات 2023

رئيس حزب الوفد لـ"صدى البلد": التحقت بكلية الحقوق لتأثري بالزعيم مصطفى النحاس

رئيس حزب الجيل لـ"صدى البلد": فضلت كلية التربية بسبب حبى للعلم

رئيس حزب إرادة جيل لـ"صدى البلد": دخلت كلية التجارة لرغبتى فى النجاح 

 

 

مع إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تنسيق الجامعات 2023 ، تحدث “صدى البلد” مع عدد من رؤساء الأحزاب بشأن ذكرياتهم مع الثانوية العامة والكليات التى التحقوا بها.

 

فى البداية تحدث الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد عن ذكرياته مع الثانوية العامة ، تعليقا على الإعلان عن تنسيق الجامعات 2023 قائلا أنه كان فى القسم الأدبى وحصل على مجموع 72 % والتحق بكلية الحقوق ، وكان ذلك فى عام 1970.

 

وأشار يمامة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه اختار الإلتحاق بكلية الحقوق نظرا لأنه كان محب للقراءة، وكان يحب قراءة كتاب يوميات نائب فى الأرياف للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

 

وتابع رئيس حزب الوفد: التحقت بكلية الحقوق أيضا نظرا لتأثرى بزعماء الوفد سعد زغلول ومصطفى النحاس و فؤاد سراج الدين والزعيم الراحل مصطفى كامل ، حيث كانوا خريجى كلية الحقوق ، مما أحببنى فى الإلتحاق بكلية الحقوق.

 

واختتم:كان من الممكن أن يلتحق بأى كليات اخرى مثل كلية التجارة وأى كلية تتبع القسم الأدبى ، إلا أنه فضل الإلتحاق بكلية الحقوق ، قائلا : “ الأول فى الثانوية العامة على زماننا فى عام 1970 كان جايب مجموع 85 %”.

 

وتحدث ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل عن ذكرياته مع الثانوية العامة ، تعليقا على تنسيق الجامعات 2023 ، قائلا أنه كان فى القسم العلمى وحصل على مجموع 84 % فى عام 1974 ، والتحلق بكلية التربية قسم رياضيات.

 

وأشار الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه التحق بكلية التربية قسم رياضيات ، نظرا لحبه للعلم وبالأخص الرياضيات ، مؤكدا انه كان ضمن جيل شباب الثانوية العامة فى زمن حرب أكتوبر.

 

وتابع: كانت السنة التى حصلت فيها على الثانوية العامة بحرب أكتوبر ، وكان لدى شعور وطنى جعلنى اقرر الإلتحاق بكلية التربية ، مؤكدا أن جيل الثانوية العامة فى زمن حرب أكتوبر كان لديه روح الوطنية العالية ، حيث أن هناك العديد منهم التحق بالكليات العسكرية.

 

وأكد رئيس حزب الجيل أنه قرر الإلتحاق بكلية التربية بهدف إستكمال رسالة جيل جديد ، بعد جيل حرب أكتوبر العظيم ، الأمر الذى جعله يحب مهنة التدريس.

 

وتحدث المهندس تيسير مطر ، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن ذكريات مع الثانوية العامة ، تعليقا على تنسيق الجامعات 2023.

 

وأشار مطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كان فى القسم العلمى وحصل على مجموع 79 % ، والتحلق بكلية الزراعة حتى يحقق حلمه بأن يكون مهندس زراعى ، إلا أنه ظل فى كلية الزراعة لمدة عام ثم تركها نظرا لكثرة المواد بها وصعوبتها ، وبعد ذلك التحق بكلية التجارة.

 

وأوضح رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أنه التحق بكلية التجارة لأنه أراد انه يكون ناجح فى مجال معين ، ثم لجأ بعد ذلك للعمل فى الأعمال الحرة الخاصه به.

 

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي 2023.

 

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الأربعاء  الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى.

 

رابط تنسيق الكليات 2023

 

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني:-

 

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg

يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة           من مراحل التنسيق .

سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام

 

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح 

 

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

 

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

 

3. اختر تسجيل الرغبات.

 

4. اختر مصدر شهادتك.

 

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

أدخل الرقم التأكيدي.

 

7. اضغط على الخطوة التالية.

 

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

 

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

 

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

 

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن حيث يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

 

12. اضغط على الخطوة التالية  بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

 

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

 

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

 

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات .

وزارة التعليم العالى الثانوية العامة كلية الحقوق الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

«اهربوا من البحر فورا»|تحذير عاجل من الأرصاد بعد غرق ابن حسن يوسف

عاجل ..إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو الدولي بـ روسيا لهذا السبب

زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

هل يعود كيلو الأرز إلى 10 جنيهات؟|مفاجأة غير متوقعة بعد قرار الحكومة

استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من مسابقة 30 ألف معلم.. والبرلمان يتدخل

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

تحذير عاجل من تناول هذا السمك | مصاب بمرض خطير

ترشيحاتنا

بعد ترويج المشاهير له... ماذا يحدث للجسم عند الاستحمام بالثلج؟

سعر هيونداي توسان الجديدة في الكويت

سهولة الحيازة ومنع النصب.. ماتريد معرفته عن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

ارتفاع طفيف.. الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.2٪ في الربع الثاني من العام

الأرصاد: نشاط رياح على معظم المحافظات يلطف من حالة الطقس.. فيديو

لو عايز تشتغل في الحكومة.. هذه الوظائف مطلوبة فورا | اعرف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موظفون حكوميون يرتدون الخوذ أثناء العمل في الهند

تحذير عاجل من تناول هذا السمك | مصاب بمرض خطير

شاهد.. فيديو مروع لـ رجل يجلس وسط عشرات الثعابين العملاقة

طريقة عمل فتة الفول | جديدة وغير تقليدية

فيديو

حكومة الانقلاب في النيجر .. هل تستفز قوى الإيكواس الأفريقية

مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ شاب أمريكي من الغرق بأعجوبة.. شاهد

تسبب في إرباك لندن.. تحدي "تيك توك" يثير الكثير من الجدل

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ