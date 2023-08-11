رؤساء أحزاب وتنسيق الجامعات 2023|يمامة : حصلت على 72 % ودخلت الحقوق.. الشهابي: اتجهت لكلية التربية ..مطر: التحقت بـ التجارة

رؤساء أحزاب وتنسيق الجامعات 2023

رئيس حزب الوفد لـ"صدى البلد": التحقت بكلية الحقوق لتأثري بالزعيم مصطفى النحاس

رئيس حزب الجيل لـ"صدى البلد": فضلت كلية التربية بسبب حبى للعلم

رئيس حزب إرادة جيل لـ"صدى البلد": دخلت كلية التجارة لرغبتى فى النجاح

مع إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تنسيق الجامعات 2023 ، تحدث “صدى البلد” مع عدد من رؤساء الأحزاب بشأن ذكرياتهم مع الثانوية العامة والكليات التى التحقوا بها.

فى البداية تحدث الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد عن ذكرياته مع الثانوية العامة ، تعليقا على الإعلان عن تنسيق الجامعات 2023 قائلا أنه كان فى القسم الأدبى وحصل على مجموع 72 % والتحق بكلية الحقوق ، وكان ذلك فى عام 1970.

وأشار يمامة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه اختار الإلتحاق بكلية الحقوق نظرا لأنه كان محب للقراءة، وكان يحب قراءة كتاب يوميات نائب فى الأرياف للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

وتابع رئيس حزب الوفد: التحقت بكلية الحقوق أيضا نظرا لتأثرى بزعماء الوفد سعد زغلول ومصطفى النحاس و فؤاد سراج الدين والزعيم الراحل مصطفى كامل ، حيث كانوا خريجى كلية الحقوق ، مما أحببنى فى الإلتحاق بكلية الحقوق.

واختتم:كان من الممكن أن يلتحق بأى كليات اخرى مثل كلية التجارة وأى كلية تتبع القسم الأدبى ، إلا أنه فضل الإلتحاق بكلية الحقوق ، قائلا : “ الأول فى الثانوية العامة على زماننا فى عام 1970 كان جايب مجموع 85 %”.

وتحدث ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل عن ذكرياته مع الثانوية العامة ، تعليقا على تنسيق الجامعات 2023 ، قائلا أنه كان فى القسم العلمى وحصل على مجموع 84 % فى عام 1974 ، والتحلق بكلية التربية قسم رياضيات.

وأشار الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه التحق بكلية التربية قسم رياضيات ، نظرا لحبه للعلم وبالأخص الرياضيات ، مؤكدا انه كان ضمن جيل شباب الثانوية العامة فى زمن حرب أكتوبر.

وتابع: كانت السنة التى حصلت فيها على الثانوية العامة بحرب أكتوبر ، وكان لدى شعور وطنى جعلنى اقرر الإلتحاق بكلية التربية ، مؤكدا أن جيل الثانوية العامة فى زمن حرب أكتوبر كان لديه روح الوطنية العالية ، حيث أن هناك العديد منهم التحق بالكليات العسكرية.

وأكد رئيس حزب الجيل أنه قرر الإلتحاق بكلية التربية بهدف إستكمال رسالة جيل جديد ، بعد جيل حرب أكتوبر العظيم ، الأمر الذى جعله يحب مهنة التدريس.

وتحدث المهندس تيسير مطر ، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن ذكريات مع الثانوية العامة ، تعليقا على تنسيق الجامعات 2023.

وأشار مطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كان فى القسم العلمى وحصل على مجموع 79 % ، والتحلق بكلية الزراعة حتى يحقق حلمه بأن يكون مهندس زراعى ، إلا أنه ظل فى كلية الزراعة لمدة عام ثم تركها نظرا لكثرة المواد بها وصعوبتها ، وبعد ذلك التحق بكلية التجارة.

وأوضح رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أنه التحق بكلية التجارة لأنه أراد انه يكون ناجح فى مجال معين ، ثم لجأ بعد ذلك للعمل فى الأعمال الحرة الخاصه به.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي 2023.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني:-

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg

يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق .

سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن حيث يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات .