محاولات لاقناع ياسر العروسي بتمثيل منتخب الجزائر لكرة القدم.. خاص

أكد مصدر بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، وجود مفاوضات مع ياسر العروسي، لاعب فريق شيفيلد يونايتد، لتمثيل منتخب الجزائر الأول.

ويحمل ياسر العروسي الجنسية الفرنسية، ويعد اللاعب من أصول جزائرية، ولعب لمنتخب فرنسا تحت 19 و 21 عاما.

وقال المصدر لـ “صدى البلد”:" هناك بالفعل مفاوضات “غير رسمية” مع ياسر العروسي لاقناعه بتمثيل منتخب الجزائر، ولكن على اللاعب أن يظهر رغبته في تمثيل الجزائر".

وأضاف:" إذا أظهر اللاعب رغبته في تمثيل الجزائر، سنتحرك بشكل رسمي لإنهاء الإجراءات الخاصة بانضمام اللاعب إلينا".

يذكر أن ياسر العروسي بدأ مسيرته في لوفاهر الفرنسي ثم انضم إلى ليفربول الإنجليزي، ويلعب حاليا في صفوف شيفيلد يونايتد.