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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: نشكر محافظ دمياط على اهتمامها بحفظة القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن في دمياط

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للدكتورة منال عوض محافظ دمياط على اهتمامها بحفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة وتشجيعها لهم ورعايتها وحضورها لأكثر من مناسبة فيما يتصل برعاية النشء والبرنامج التثقيفي للطفل وتكريم الأطفال المتميزين في حفظ القرآن الكريم والأنشطة الصيفية والتثقيفية المتعددة التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية لمختلف الأعمار وبخاصة النشء والشباب ، مما يعزز بقوة روح التسامح الديني ويرسخ أسس المواطنة الرائعة.


جدير بالذكر أن مديرية أوقاف دمياط، نظمت رحلة ترفيهية للأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفي بدمياط برئاسة الشيخ محمد سلامة مدير المديرية، حيث شملت زيارة لمكتبة مصر العامة وزيارة لمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.
 

وفي مستهل الجولة التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، 100 طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم بالبرنامج الصيفي التثقيفي بمساجد المحافظة، وأعربت الدكتورة/ منال عوض عن سعادتها بلقائها مع حفظة القرآن الكريم، كما هنأتهم بما أنعم الله عليهم من حفظ كتابه الكريم، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق، ودعت "المحافظ" الأطفال بالتحلى بآداب القرآن الكريم وما يدعو إليه من سلوكيات وأخلاق حميدة.
 

وفي سياق متصل أعربت محافظ دمياط عن تقديرها لجهود وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة لرعاية أبناء الوطن وتنشئتهم تنشئة دينية وسطية ، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم،  مؤكدة حرص المحافظة على تحقيق التعاون المستمر مع الأوقاف لتحقيق ذلك بشكل كامل ، كما وجهت التحية لأسرهم على دعمهم الكبير لابنائهم لبناء جيل قوى ومستنير قادر على استكمال مسيرة التنمية والبناء.

وزير الاوقاف محافظ دمياط القرآن البرنامج التثقيفي للطفل التسامح

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