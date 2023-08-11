الأوقاف: افتتاح 9 مساجد اليوم و11إطلاق قافلة دعوية

تنطلق اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023م أحد عشر قافلة دعوية ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، بالإضافة إلى ابتهالية كبرى تقام عقب صلاة الجمعة بمسجد خالد بن الوليد بإمبابة بمحافظة الجيزة.
القوافل الدعوية
وتنطلق هذه القوافل اليوم إلى المحافظات التالية:
1. مديرية أوقاف الجيزة - إمبابة.
2. مديرية أوقاف الإسماعيلية - أبو عطوة.
3. مديرية أوقاف شمال سيناء - نخل.
4. مديرية أوقاف الدقهلية - بلقاس .
5. مديرية أوقاف البحر الأحمر - رأس غارب .
6. مديرية أوقاف الفيوم - أطسا.
7. مديرية أوقاف المنيا - بني عبيد.
8. مديرية أوقاف الإسكندرية - العامرية.
9. مديرية أوقاف بني قنا - القف.
10. مديرية أوقاف دمياط - فارسكور.
11. مديرية أوقاف أسوان - بنبان.
افتتاح المساجد
وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 7/ 1/ 2023م حتى تاريخه ( 60 ) مسجدًا منها ( 50 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا.
مديرية أوقاف القليوبية
1. علي الشامي - سندنهور
مديرية أوقاف البحيرة
2. الحمد - دير أمس - أبو حمص
3. عزبة حمادة الشرقية - حفص - مركز دمنهور
4. السلام - عزبة الناموس - خط أبو ريشة - حوش عيسى
مديرية أوقاف المنيا
5. أيوب البحري - عزبة أيوب - دير مواس
6. أحمد علي السيد - كوم الدكة - سمالوط
مديرية أوقاف الشرقية
7. السعودي - أنشاص الرمل
مديرية أوقاف سوهاج
8. الرحمة - قرية القطنة - طما- المدمر
مديرية أوقاف أسوان
9. الإيمان - العدوة شرق - الرديسية