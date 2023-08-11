عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: افتتاح 9 مساجد اليوم و11إطلاق قافلة دعوية

القافلة الدعوية
القافلة الدعوية

تنطلق اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023م أحد عشر قافلة دعوية ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، بالإضافة إلى ابتهالية كبرى تقام عقب صلاة الجمعة بمسجد خالد بن الوليد بإمبابة بمحافظة الجيزة.

القوافل الدعوية

وتنطلق هذه القوافل اليوم إلى المحافظات التالية:
1. مديرية أوقاف الجيزة - إمبابة.
2. مديرية أوقاف الإسماعيلية - أبو عطوة.
3. مديرية أوقاف شمال سيناء - نخل.
4. مديرية أوقاف الدقهلية - بلقاس .
5. مديرية أوقاف البحر الأحمر - رأس غارب .
6. مديرية أوقاف الفيوم - أطسا.
7. مديرية أوقاف المنيا - بني عبيد.
8. مديرية أوقاف الإسكندرية - العامرية.
9. مديرية أوقاف بني قنا - القف.
10. مديرية أوقاف دمياط - فارسكور.
11. مديرية أوقاف أسوان - بنبان.

افتتاح المساجد

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 7/ 1/ 2023م حتى تاريخه ( 60 ) مسجدًا منها ( 50 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا.
مديرية أوقاف القليوبية
1. علي الشامي - سندنهور
مديرية أوقاف البحيرة
2. الحمد - دير أمس - أبو حمص
3. عزبة حمادة الشرقية - حفص - مركز دمنهور
4. السلام - عزبة الناموس - خط أبو ريشة - حوش عيسى
مديرية أوقاف المنيا
5. أيوب البحري - عزبة أيوب - دير مواس
6. أحمد علي السيد - كوم الدكة - سمالوط
مديرية أوقاف الشرقية
7. السعودي - أنشاص الرمل 
مديرية أوقاف سوهاج
8. الرحمة - قرية القطنة - طما- المدمر
مديرية أوقاف أسوان
9. الإيمان - العدوة شرق - الرديسية

قافلة دعوية خطبة الجمعة مقارئ قرآنية النشاط الصيفي للطفل صلاة الجمعة القوافل الدعوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فستان خطيبة نجل عمرو أديب يثير الجدل| شاهد

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

عاجل ..إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو الدولي بـ روسيا لهذا السبب

هل يعود كيلو الأرز إلى 10 جنيهات؟|مفاجأة غير متوقعة بعد قرار الحكومة

«اهربوا من البحر فورا»|تحذير عاجل من الأرصاد بعد غرق ابن حسن يوسف

عاجل.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليابان

زيادة سنوية 1%.. تفاصيل تسوية المعاشات بنسبة 80% بقانون التأمينات الجديد

مات فجأة| تفاصيل وسبب وفاة طرزان الغربية "أقوى رجل في مصر" .. شاهد

ترشيحاتنا

روسيا تقصف مستشفى لـ الأطفال بالعاصمة الأوكرانية كييف

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات نمو الطلب على النفط.. تفاصيل

إفراج مبكر.. إطلاق سراح رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما

حتي الثلاثاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

فلوسي يا حرامي .. زوجة سعد الصغير تثير الجدل برسالة غامضة

هدايا للمواطنين بالخارج والداخل.. 3 قرارات حكومية خاصة بالعقارات والضرائب والمعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة نظرك.. هل رأيت الكلمة المختلفة في صورة الوهم البصري

سعر فستان رانيا يوسف بعرض أزياء مايكل سينكو يثير ضجة| شاهد

مات فجأة| تفاصيل وسبب وفاة طرزان الغربية "أقوى رجل في مصر" .. شاهد

للأطفال.. هذا الجهاز كاد أن يتسبب في كارثة لأسرة في بريطانيا

فيديو

صوت ملائكي.. طفل يبهر رواد مول شهير في حب المصطفى

حكومة الانقلاب في النيجر .. هل تستفز قوى الإيكواس الأفريقية

مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ شاب أمريكي من الغرق بأعجوبة.. شاهد

تسبب في إرباك لندن.. تحدي "تيك توك" يثير الكثير من الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ