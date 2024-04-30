ريا وسكينة تظهران من جديد.. تفاصيل مقـ.ـتل سيدة على يد جيرانها بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، وبإجماع الأراء، إحالة أوراق ثلاثة متهمين من أسرة واحدة أم وابنتها وزوجة ابنتها، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي فيما نسب إليهما بقتل جارتهم، بمنطقة مينا البصل، غربي الإسكندرية، مع سبق الإصرار.

صدر الحكم برئاسة المستشار رفعت عامر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي، والمستشار شريف جبر، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادي.

كما قررت المحكمة حبس جميع المتهمين بما فيهم المتهم الرابع لشرائه وإخفائه مشغولات ذهبية متحصلة من جناية سرقة والمملوكة للمجني عليها.

بدأت أحداث القضية المقيدة برقم 21089 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل بلاغا يفيد بالعثور علي جثة المجني عليها أسفل العقار محل سكن المتهمين بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن المتهمين عقدوا العزم على قتل المجني عليها، حيث ارتدت المتهمة الأولي "قفازًا طبيًا" وأحضرت سرنجة طبية وقطرة طبية " وذلك حتي يتثني لها وللمتهمة الثانية ،على إتمام ما عزما عليه؛ وفي يوم الواقعة ذهبا إلى حيث تقطن المجني عليها وأوهامها بعمل خير وتوزيع مبالغ مالية على المحتاجين وذهبت معهما، فاستدرجاها الى الشقة المملوكة للمتهم الثالث زوج ابنة المتهمة الاولي وما أن سمحت لهم الفرصة، حتى قامتا بتكميم فمها وتكبيل يديها بحزام جلدي، وقامت المتهمة الأولي بسكب قطرة طبية حتي تفقدها الوعي، ويتسنى لها سرقة المشغولات الذهبية، وخشية افتضاح أمرهم من صيحات المجني عليها، وعند مقاومتها طرحوها أرضا وقامت المتهم الأولي بكتم أنفاسها بوسادة، وجثمت فوقها، وقامت المتهمة الثانية بتكبيل قدم المجني عليها لشل حركتها، حتي تأكدوا من وفاتها وقاموا بسرقة مشغولاتها الذهبية.

وأبلغا المتهم الثالث الذي تحصل علي خاتم ذهبي من المشغولات لبيعه ليتحصل علي مبلغ مالي حتي يحضر سيارة لاخفاء الجثة، وباع الخاتم الذهبي للمتهم الرابع، مع علمه أن الخاتم من متحصلات جناية سرقة .

وكشفت التحقيقات، أن يوم الواقعة قاما المتهمون فجرا، بارتداء عبايات سوداء اللون، وحملوا جثمان المجني عليها، بعد أن وضعوا غطاء علي جثمان المجني عليها لاخفاء جريمتهم، قبل إحضار توكتوك لنقل الجثمان، فشعر بهم الجيران من قاطني العقار الذين أبلغوا الشرطة.

وعلي الفور تم ضبطهم، وبمواجهتهم اقرا بارتكاب الواقعة، وأن المضبوطات من المشغولات الذهبية مملوكة المجني عليها، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قراراها المتقدم.