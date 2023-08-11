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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عمرو البسيوني يشهد حفلا لفرقة الأنفوشي ضمن ليالي "ثقافتنا في إجازتنا" بمطروح

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،  حفلا فنيا لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، بالنادي الاجتماعي بمطروح، ضمن عروض المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، بحضور أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومحمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح.

ووسط إقبال وتفاعل كبيرين من الجمهور، قدمت الفرقة بقيادة المايسترو عزت بسيوني مجموعة متميزة من الفقرات منها "آه يا لا لالي، إسكندراني يا مدلع، وحشتني، إن كنت ليا وانا ليك" وغيرها ضمن فعاليات البرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

كما تفقد رئيس الهيئة الورش الفنية المقامة ضمن الليالي ومنها ورشة الكروشيه على الخشب، مشيدا بالفنيات العالية لمنتجاتها، ومعرض كتب وإصدارات قصور الثقافة المقدم لأبناء مطروح وضيوفها خلال فترة المبادرة.

وتشهد العروض الفنية التي تقدمها الهيئة بعدة محافظات ساحلية ضمن مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا"، إقبالا جماهيريا كبيرا بالعريش وبورسعيد ومطروح والإسكندرية ودمياط ورأس البر، ضمن برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات الصيفية.

عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة ثقافتنا في إجازتنا فرع ثقافة مطروح آه يا لا لالي

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