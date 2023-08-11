رداً على مقتل الجنود.. تركيا تعلن مقتل 3 من حزب العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الدفاع التركية ،اليوم الجمعة، عن قتل 3 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" رداً على مصرع جنود أتراك شمالي العراق.

ولفتت الوزارة، في بيان لها، إلى قتل 3 عناصر تم رصدهم في منطقة عملية "المخلب- القفل"، ليرتفع بذلك عدد العناصر الذين تم تحييدهم في المنطقة منذ الخميس إلى 7 ضحايا.

وقتل 5 جنود أتراك خلال اليومين الماضيين، جراء هجمات في منطقة عملية تنفذها تركيا ضد الحزب شمالي العراق أطلقت عليها "المخلب - القفل​​​​​​".

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد الذين تدرجهم أنقرة على قوائم الإرهاب، في كل من العراق وسوريا، بحجة هجمات نفذتها عناصر "حزب العمال الكردستاني" الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.