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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موقف نادر.. رغدة تكشف كواليس أول لقاء مع نور الشريف

رغدة
رغدة

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان نور الشريف الذي ولد في 28 أبريل عام 1946، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، ورغم غياب نور بجسده؛ إلا أنه حاضر دائمًا بأعماله المهمة التى قدمها على مدار مشواره الفني سواء فى السينما أو فى الدراما التليفزيونية، وسيرته الطيبة بين نجوم الوسط الفني.

وحكت الفنانة رغدة لـ "صدى البلد" عن كواليس عملها مع الراحل نور الشريف والذكريات التي لا تنساها معه، كما كشفت لنا عن موقف نادر للراحل في محافظات مصر، وكيف كان يهتم بنشر الوعي والثقافة بين الجماهير.

مرعوبة وخايفة 


في البداية قالت "رغدة": "نور الشريف  ترك أثر كبير جدا داخلنا وهو من عمالقة السينما المصرية، وأول بختي في السينما كان أمامه في فيلم الطاووس، وكان نعم المعلم والرفيق والأستاذ، كنت وقتها مرعوبة وخايفة، وكان يوجهني للكاميرا والزاوية اللتي من المفترض ان أنظر إليها.

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موقف إنساني 


وحكت “رغدة” عن موقف انساني للراجل معها وقالت:" نور كان عظيما، ولا أنسي حينما كنا في الإسكندرية  فتعبت وأخدني لدكتور هناك.. حنية الدنيا كانت فيه وله فضل كبير علي،  وعملت معه أكثر من مرة،  كما أنني لأني أخر عمل صورناها سويا "اختفاء جعفر المصري" مع حسين فهمي، كنا في الفيوم وله معي موقف رائع هناك، فقد اضطريت أعود إلى القاهرة وكان التصوير يومها بيني وبينه، وقالي قومي انزلي ملكيش دعوة أنا هظبط البرنامج، كان منظم وحريف في الإضاءة والكاميرا وزوايا العدسات، كان يجلس في اللوكيشن بالكتاب ويضع هوامشه، فهو فنان لديه  وعي ومثقف حقيقي".

اكتشاف نجوم 


وذكرت “رغدة” دور الراحل في إعطاء الفرصة للشباب معه في اعماله وقالت": يحسب للرائع نور الشريف إنه أخرج مخرجين كبار منهم عاطف الطيب وشباب وبنات في مسلسلاته، ولم يكن انانيا فحينما يجدك تقوم بعمل ظريف يقولك أفعلها مرة أخرى، الوحيد الذي لم أعمل معه هو يحيى الفخراني".

 

 

الدراما التليفزيونية السينما المصرية الفنان الكبير نور الشريف الفنانة رغدة الوسط الفنى الوعي والثقافة

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