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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادى الجديد: تمويل 9 مشروعات صغيرة بقرية جناح

رئيس مركز الخارجه
رئيس مركز الخارجه

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن عقود مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر التابعة لصندوق التنمية المحلية لقرى جناح بإجمالى 9 مشروعات بتكلفة 130 ألف جنيه، والتى تضمنت مشروعات مخبوزات منزلية وتربية أغنام بقر حلاب إلى إتاحة فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة وذوى الهمم.


وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت أن المشروع القومي للتنمية البشرية والمحلية " مشروعك"، والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، وافق على تمويل 21 مشروعًا في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بقيمة 245 الف جنيه وفرت فرص عمل لشباب الخريجين بالمركز والقرى التابعة له.

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وقال المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، إن أنواع المشروعات التي جرى تمويلها تشمل تربية أغنام ماعز، و مخبوزات منزلية، وملابس جاهزة، ومشروعات تجارية وصناعية، ومشروعات الثروة الحيوانية، والمشروعات المنزلية، حيث توفر وزارة التنمية المحلية قرض ميسر لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب وذلك عبر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك”، وتتعاون الوزارة مع العديد من البنوك، البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري.

إتاحة فرص عمل أكبر مشروع البنك الزراعي المصري البنك الزراعي الثروة الحيوانية التنمية المحلية الزراعي المصري المتناهية الصغر تنفيذ المشروعات توفير فرص عمل لمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشروعات الصغيرة والمتوسطة

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