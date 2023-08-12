بعد اجتماع إيكواس.. الخوف والغضب يسيطران على مواطني النيجر

تنقسم مشاعر مواطني النيجر بين الخوف والغضب، جراء ردود الأفعال الدولية حول الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 26 يوليو الماضي، ولاسيما مع التهديد المستمر من جانب منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" التي تسعى للتدخل العسكري لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى الحكم.

وفي هذا السياق نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرا عن الأوضاع في العاصمة نيامي، واستطلعت آراء المواطنين مع ارتفاع حدة التوتر إثر اجتماع "إيكواس" الأخير في نيجيريا.

تحدثت المواطنة النيجيرية "زارا كادا" عن ارتفاع أسعار الغذاء في النيجر وتأثيره على مصدر رزقها، حيث تبيع أطباقا من الأرز والأسماك والخضروات في أوعية بلاستيكية لعملائها الجالسين على مقاعد خشبية في عاصمة النيجر نيامي.

وتقول إن هذا العمل هو شريان الحياة بالنسبة للأرامل وهي أم لسبعة أطفال، لكنها مهددة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد فرض عقوبات اقتصادية بعد استيلاء الجيش على السلطة.

وأضافت "لم يرتفع سعر الأرز فحسب، بل ارتفع سعر زيت الطهي أيضا، إنها زيادة قدرها 2500 فرنك أفريقي (4: 3 جنيهات إسترلينية) في أسبوع واحد فقط، وهذا يسبب لنا مشاكل لأنني إذا قمت بتحضير الأرز ولم أستطع بيعه، فلن تكون هناك أرباح، بل خسائر فقط".

ويقول بانا إبراهيم إن "جنود النيجر مستعدون لمواجهة أي عدوان على بلدنا من أي نوع، ويجب أن يعتمدوا على دعمنا ودعم السكان وشركائهم نحن مستعدون".

و "إبراهيم" هو أحد قادة ما يسمى بوحدة الدفاع عن النفس التي تم إنشاؤها ردًا على إعلان إيكواس، ويوافقه الرأي عضو آخر في الوحدة، يدعى مودي موسى: "نحن هنا للدفاع عن بلادنا لأن البلاد مهددة من قبل مرتزقة إيكواس، أنا أسميهم مرتزقة بأجر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لذلك نحن هنا لحماية بلدنا".

تزامنا مع الانقلاب العسكري انتعشت أعمال المواطن إبراهيم سليمان الذي يعمل خياطا، حيث ازدحم متجره بالباحثين عن القماش الأحمر والأزرق والأحمر، وهي الألوان الثلاثة للعلم الروسي.

ويقول: "مع مجيء انقلاب الجنرال تشياني بدأت في خياطة الأعلام، خاصة لروسيا يأتي الناس لشراء الكثير منها لأنهم يستخدمونها لدعم جنودنا الذين استولوا على السلطة".

ويضيف سليمان: "يشتري الناس العلم الروسي لأننا في صراع مع فرنسا، ولسنوات تسببت فرنسا فقط في مشاكل لنا ويريد الجيش وضع حد لها".

وأطاح جيش النيجر برئيس البلاد المنتخب محمد بازوم، مما أدى إلى إدانة دولية واسعة النطاق، وتصمم مجموعة "إيكواس" على التدخل عسكريا لإعادة بازوم إلى الحكم، وفرضت المجموعة الاقتصادية عقوبات على نيامي بقطع المعاملات المالية وإمدادات الكهرباء، وفي خطوة مؤلمة بشكل خاص للنيجر غير الساحلية أغلقت حدودها البرية، ومنعت الواردات الحيوية.

وأعلنت فرنسا دعمها الكامل لخيارات "إيكواس"، وكذلك أكد الاتحاد الأفريقي على موافقته على قرارات القمة التي عقدت أمس الأول الخميس، في أبوجا عاصمة نيجيريا.

وأعلن الجيش في النيجر استعداده لصد أي تدخل أجنبي، وأصدر القادة أوامرهم لأفراد جيش النيجر برفع حالة التأهب، وهدد قادة الانقلاب بقتل الرئيس بازوم في حالة التدخل في البلاد.

وجاء رد فعل الشعب النيجري على هذه المواقف سريعا، بالتظاهر بالآلاف أمام القاعدة الفرنسية في البلاد، أمس الجمعة ورفع المحتجين لافتات معادية لفرنسا والإيكواس، وطالبوا بطرد القوات الفرنسية من بلادهم، في الوقت الذي ذهبوا فيه إلى صلاة الجمعة رافعين أعلام روسيا وظهر ذلك في مسجد القذافي وسط العاصمة نيامي.

وأعلن الخميس عن حكومة النيجر، بعد حوالي أسبوعين من الانقلاب العسكري الذي بدأ في 26 يوليو الماضي بعد احتجاز قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني، للرئيس المنتخب محمد بازوم، في قصره الرئاسي بالعاصمة نيامي.